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Yurtta kış

Malatya'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, kara dönüştü

27 Aralık 2018 Perşembe 12:06
Yurtta kış

MALATYA (AA) - Malatya'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, kara döndü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.

Karın tadını çıkaran vatandaşlardan Emre Balık, "Yılın ilk kar yağışı kent merkezinde başladı, çok güzel oldu. Mutluyuz, arkadaşlarla fotoğraf çektirdik. Yurt genelinde daha önce kar yağışı oldu, kentimize yeni yağıyor." ifadelerini kullandı.

Berk Nogay ise "Yılın ilk karının keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Muhammet Numan Aksaç da karın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ne zamandır kar görmüyorduk. Karı özlemiştik, kar yağışı iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:06
  1. kar
  2. kış
  3. Malatya
  4. yağış

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