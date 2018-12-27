Yurtta kış

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geceden bu yana devam eden sağanak sırasında bir ahırı su basması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hayriye Mahallesi'nde Sefer İrem'e ait bodrum katında bulunan ahır, yağmur suyuyla doldu. Sabaha karşı hayvanlarını yemlemek için ahıra giden İrem, durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Komşularının yardımıyla küçükbaş hayvanlarının çoğunu ahırdan çıkarmayı başaran İrem'in 15 küçükbaş hayvanı ise telef oldu. İrem, sudan etkilenen bazı koyunlarını ise battaniyeye sarıp ısıtıcıyla kurutmaya çalıştı.

Besici İrem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece saatlerinde etkili olmaya başladığını belirterek "Bu gece 6-7 saat yağmur yağdı. Hayvanlara bakmak için uyandığımda su ahıra dolmuştu. Durumu AFAD ve Jandarmaya bildirdim. 12 kuzu ve 3 koyunum telef oldu." dedi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, suyu tahliye etti.

Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde ara ara yağmur etkili olurken Siverek ile Viranşehir ilçelerinde ise kar yağışı başladı. Ekipler, Viranşehir-Siverek kara yolunun kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

- Gaziantep

Geceden bu yana devam eden yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor.

Trafik polisleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Yağıştan dolayı bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşanıyor.

- Kahramanmaraş

Kentte yüksek kesimlerde kar yağışı, merkezde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları hava yollarında aksama yaşanıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Kahramanmaraş Havalimanı'na saat 08.05'te yapılması planlanan uçak seferi de yoğun sis nedeniyle iptal edildi.



