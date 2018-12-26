Yurtta kış

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Karayolunun Göksun ilçesi ile Sarız bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor. Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Tır şoförlerinden Ramazan Avşar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine gittiğini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesisinde beklediğini söyledi.

Şoförlerden Kadir Demir ise Irak'tan yükleme yaptığını ve Kayseri'ye gittiğini, yoğun kar yüzünden dinlenme tesisinde mahsur kaldığını, karayolları ekiplerinin yolları açmasını beklediklerini dile getirdi.

- Göksun'da eğitime kar tatili

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İlçede kar yağışı devam ediyor.

- Büyükşehir belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince başta Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallesi ile Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerindeki mahallelerde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yollarda biriken taş ve çamurları temizleme çalışmasına da devam ediyor.