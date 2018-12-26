0553 313 94 23

Yurtta kış

Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor- Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:01
Yurtta kış

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım güçlükle yapılıyor.

Karayolunun Göksun ilçesi ile Sarız bölgesinde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, karayolunu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge trafik ekipleri, şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba sarf ediyor. Trafik ekipleri zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Tır şoförlerinden Ramazan Avşar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'tan Kayseri istikametine gittiğini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesisinde beklediğini söyledi.

Şoförlerden Kadir Demir ise Irak'tan yükleme yaptığını ve Kayseri'ye gittiğini, yoğun kar yüzünden dinlenme tesisinde mahsur kaldığını, karayolları ekiplerinin yolları açmasını beklediklerini dile getirdi.

- Göksun'da eğitime kar tatili

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İlçede kar yağışı devam ediyor.

- Büyükşehir belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince başta Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallesi ile Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerindeki mahallelerde kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından yollarda biriken taş ve çamurları temizleme çalışmasına da devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:01
  1. Göksun
  2. güçlü
  3. Kahramanmaraş
  4. kar yağışı
  5. kayseri
  6. ulaşım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
    1. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    2. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    3. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    4. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    5. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    6. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    7. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    8. Polonya'da yangın: 6 ölü
    9. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    10. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    11. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    12. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    13. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    14. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    15. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    16. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    17. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    18. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    19. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    20. Dağcılara "çığ" uyarısı
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde