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Yurtta kış

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

25 Aralık 2018 Salı 22:18
Yurtta kış

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerine yerini kar yağışına bıraktı.

Tipi şeklindeki yağış kentte hayatı olumsuz etkilerken, Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yağışla beraber kara yolları ekipleri de yolda tuzlama çalışmalarına başladı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının gece boyu devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine yer verilen açıklamada, Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar yükselebileceği belirtilerek vatandaşlar, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:18
  1. Çorum
  2. kar yağışı
  3. karayolu
  4. Samsun

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