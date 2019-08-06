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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:45
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi’nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37


Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25


Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:45
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