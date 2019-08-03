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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Adana: Parçalı ve az bulutlu 33


Bursa: Parçalı bulutlu 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 32


Samsun: Parçalı bulutlu 28


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
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