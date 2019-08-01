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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ile Samsun ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33


İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 33


İzmir: Az bulutlu ve açık 35


Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 34


Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 31


Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:08
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