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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:38
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 33


İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Az bulutlu ve açık 33


Adana: Az bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 31


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28


Trabzon:Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27


Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 32


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:38
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