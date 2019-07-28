Yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor.28 Temmuz 2019 Pazar 10:12
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
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