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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:12
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Az bulutlu ve açık 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 32


Bursa: Az bulutlu ve açık 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 33


Samsun: Parçalı bulutlu 28


Trabzon: Parçalı bulutlu 26


Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 29


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:12
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