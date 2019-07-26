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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:00
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 30


İstanbul: Az bulutlu 30


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Adana: Az bulutlu ve açık 35


Bursa: Az bulutlu 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 33


Samsun: Parçalı bulutlu 28


Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:00
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