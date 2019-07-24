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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:43
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28


İzmir: Az bulutlu ve açık 33


Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 36


Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28


Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:43
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