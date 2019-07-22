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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:52
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 29


İstanbul: Az bulutlu ve açık 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 36


Adana: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Az bulutlu ve açık 31


Antalya: Az bulutlu ve açık 38


Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28


Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı bulutlu 29


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:52
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