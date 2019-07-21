Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Doğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer çok bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40