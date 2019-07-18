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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:01
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, iç, batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28


İzmir: Az bulutlu 31


Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:01
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