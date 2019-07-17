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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum, Amasya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:35
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çorum, Amasya, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege ile Bilecik, Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


29


Bursa: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Samsun: Parçalı bulutlu 26


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı bulutlu 28


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:35
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