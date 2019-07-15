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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:54
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


İzmir: Parçalı bulutlu 28


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24


Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Erzurum: Parçalı bulutlu 26


Diyarbakır: Az bulutlu 34

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:54
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