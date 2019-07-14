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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:14
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara’da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32


Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:14
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