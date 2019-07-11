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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:59
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29


İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 25


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34


Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 36


Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 32


Trabzon: Parçalı bulutlu 30


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:59
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