0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34


İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 35


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 31


Samsun: Parçalı bulutlu 30


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    14 Burda’da yaz boyunca tiyatro keyfi
    1. 14 Burda’da yaz boyunca tiyatro keyfi
    2. Karamollaoğlu TÜİK’e de inanmadı: Yani..
    3. Ayakkabı tamirinde fiyatlar yüzde 50..
    4. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Başarı..
    5. Erzincan su samurları balık avlarken..
    6. 136 gözaltı 111 polis yaralı!..
    7. Rumlar terör örgütü PKK'ya kucak açtı
    8. 5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı
    9. Akademisyenlerden Başkan Yavaş’a..
    10. Demirözü Baraj Gölü’ne yerli ve..
    11. Bagaj kapısı açık araçta tehlikeli..
    12. Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. Asya borsaları
    14. (Özel) Yarım asırlık demirci Nuh..
    15. Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor
    16. "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen..
    17. (Özel) Bu koyunların doğmamış kuzuları..
    18. Kızı sokak ortasında bıçaklanan baba:..
    19. İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi..
    20. GRAFİKLİ - Kazakistan stratejik..
    21. Son kurban CHP'li isim oldu! 2 milyon..
    22. Dünya çocuklarını Bursa giydiriyor
    23. 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik..
    24. Binlerce yıllık fosil değil, tarihi..
    25. Ceyhan Belediyesi’nde 5’i engelli..
    26. Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı
    27. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    28. Otomobilin çarptığı elektrikli..
    29. Yıldız Entegre, VarioDor ürün..
    30. Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    "İmanım tehlikede altında" dedi, oyunculuğu bıraktı
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”