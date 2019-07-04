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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli az bulutlu ve açık, zamanla Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34


İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 35


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Bursa: Az bulutlu ve açık 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 31


Samsun: Parçalı bulutlu 30


Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:50
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