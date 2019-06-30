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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:12
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyları, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24


İstanbul: Parçalı bulutlu 28


İzmir: Az bulutlu 32


Adana: Parçalı bulutlu 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 35


Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:12
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