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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bursa’nın doğusu, Sakarya’nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:43
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bursa’nın doğusu, Sakarya’nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 33


İstanbul: Parçalı bulutlu 31


İzmir: Az bulutlu 38


Adana: Az bulutlu ve açık 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 32


Samsun: Parçalı bulutlu 30


Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:43
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