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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey, Giresun’un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

25 Haziran 2019 Salı 08:49
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey, Giresun’un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Parçalı bulutlu 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Adana: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 38


Samsun: Parçalı bulutlu 29


Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 30


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:49
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