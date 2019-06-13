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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:49
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26


İstanbul: Parçalı bulutlu 30


İzmir: Parçalı bulutlu 32


Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28


Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30


Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27


Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26


Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25


Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:49
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