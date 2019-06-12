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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya’nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:39
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya’nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24


İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Bursa: Çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı çok bulutlu 26


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:39
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