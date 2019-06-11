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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 Haziran 2019 Salı 08:45
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, merkez ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28


Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 38

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:45
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