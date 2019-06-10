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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:05
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28


İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 32


Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:05
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