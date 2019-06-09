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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 09:11
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 32


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28


İzmir: Az bulutlu 35


Adana: Az bulutlu 38


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31


Antalya: Az bulutlu 29


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26


Erzurum: Az bulutlu 26


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:11
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