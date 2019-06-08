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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:26
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32


Adana: Az bulutlu ve açık 36


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:26
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