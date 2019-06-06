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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:06
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu’nun kuzeybatısında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29


Adana: Az bulutlu ve açık 32


Bursa: Parçalı bulutlu 29


Antalya: Az bulutlu ve açık 26


Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 25


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 27


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:06
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