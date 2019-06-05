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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 30


İstanbul: Parçalı bulutlu 27


İzmir: Az bulutlu 28


Adana: Az bulutlu ve açık 33


Bursa: Parçalı bulutlu 28


Antalya: Az bulutlu ve açık 25


Samsun: Parçalı bulutlu 24


Trabzon: Parçalı bulutlu 24


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:51
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