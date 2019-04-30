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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30 Nisan 2019 Salı 08:45
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25


Adana: Parçalı ve az bulutlu 31


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23


Trabzon: Parçalı bulutlu 22


Erzurum: Parçalı bulutlu 17


Diyarbakır: Parçalı bulutlu23

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 08:45
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