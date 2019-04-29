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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:16
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 24


İstanbul: Parçalı bulutlu 23


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25


Bursa: Parçalı bulutlu 27


Adana: Parçalı bulutlu 27


Antalya: Parçalı bulutlu 24


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:16
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