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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara’nın doğusu, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Malatya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 08:58
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ile Ankara’nın doğusu, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Malatya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde yer yer güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22


İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28


Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Bursa: Az bulutlu 25


Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Samsun: Parçalı bulutlu 16


Trabzon: Parçalı bulutlu 14


Erzurum: Parçalı bulutlu 13


Diyarbakır: Az bulutlu 22

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 08:58
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