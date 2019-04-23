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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 Nisan 2019 Salı 09:09
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 16


İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 17


İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 22


Adana: Parçalı bulutlu 22


Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 19


Antalya: Parçalı bulutlu 22


Samsun: Parçalı bulutlu 14


Trabzon: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:09
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