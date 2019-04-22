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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 08:55
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 12


İstanbul: Parçalı bulutlu 15


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20


Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 20


Bursa: Parçalı bulutlu 17


Antalya: Parçalı bulutlu 21


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli yağmurlu 12


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 08:55
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