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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:53
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Manisa ve Denizli çevreleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in batısı ile Şanlıurfa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor) 18


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 9


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 15

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 08:53
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