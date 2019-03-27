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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:08
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 16


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16


İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 19


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 17


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12


Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 8


Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:08
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