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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:23
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara:Parçalı ve az bulutlu 12


İstanbul:Parçalı ve az bulutlu 13


İzmir:Parçalı ve az bulutlu 19


Adana: Parçalı bulutlu 22


Bursa:Parçalı ve az bulutlu 16


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22


Samsun: Parçalı bulutlu 9


Trabzon: Parçalı bulutlu 8


Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu 4


Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:23
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