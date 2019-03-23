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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:02
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu12


İstanbul: Parçalı bulutlu 15


İzmir: Parçalı bulutlu 20


Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22


Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10


Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 3


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:02
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