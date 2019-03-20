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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Balıkesir’in güneydoğusu, Bursa’nın güneyi, Manisa’nın doğusu ile Konya’nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:45
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Balıkesir’in güneydoğusu, Bursa’nın güneyi, Manisa’nın doğusu ile Konya’nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, yurt genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı batısı yer yer çok bulutlu 19


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16


İzmir: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 21


Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri (Orhaneli, Keles, Harmancık, İnegöl ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19


Adana:Az bulutlu 22


Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20


Samsun: Az bulutlu 12


Trabzon: Az bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5


Diyarbakır: Az bulutlu 17

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:45
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