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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:44
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Hakkari ile gece saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 15


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18


İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 20


Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu 20


Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 23


Antalya: Az bulutlu ve açık 21


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11


Erzurum: Parçalı çok bulutlu 2


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:44
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