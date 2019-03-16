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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:11
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadenizin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri, Sivas ve Ankara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay’ın güney kesimleri ile Diyarbakır, Batman, Bingöl’ün güneyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8


İstanbul: Parçalı bulutlu 13


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Bursa: Parçalı bulutlu 13


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10


Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 10

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:11
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