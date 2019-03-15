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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:00
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 10


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, İbradı) kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 11


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14


Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 7


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 10

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:00
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