Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak’ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 11