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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümü sağanak yağışın etkisi altında.

13 Mart 2019 Çarşamba 08:41
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın’ın Didim ilçesinde, Antalya’nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 13

 

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 9

 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

 

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 11

 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

 

Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

 

Erzurum: Parçalı bulutlu 6

 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 08:41
  1. Osmaniye
  2. Bayburt
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Muğla
  7. Mardin
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Mersin
  11. Gümüşhane
  12. Giresun
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Bursa
  16. Bingöl
  17. Aydın
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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