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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 08:58
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimler ile Antalya çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5- 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 17


İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 18


İzmir: Az bulutlu ve açık 20


Adana: Az bulutlu ve açık 21


Bursa: Az bulutlu ve açık 24


Antalya: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 20


Samsun: Az bulutlu ve açık 23


Trabzon: Az bulutlu ve açık 16


Erzurum: Az bulutlu ve açık 4


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 08:58
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