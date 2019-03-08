Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Az bulutlu 18

Bursa: Az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15