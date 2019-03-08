Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.08 Mart 2019 Cuma 08:56
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 14
İstanbul: Az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu 22
Adana: Az bulutlu 18
Bursa: Az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15
YORUM YAZ