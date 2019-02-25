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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya, Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu 10


İstanbul: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu 8


İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11


Bursa: Çok bulutlu 10


Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20


Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19


Samsun: Çok bulutlu 8


Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9


Erzurum: Parçalı bulutlu 3


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:16
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