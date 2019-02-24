0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

24 Şubat 2019 Pazar 09:28
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara’nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 7


İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3


İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 9


Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18


Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16


Samsun: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 7


Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar oluşturdu
    1. Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar..
    2. Yozgat Şehir Hastanesi ABD’de beğeni..
    3. Emniyet, çocukları polis kimlik..
    4. CHP’li belediye sıfırı tüketti
    5. ABD’de dev kargo uçağı yere çakıldı
    6. Kredi kartlarında taksit kredilerde..
    7. Trabzon Polisi’nden kaçak silah..
    8. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı..
    9. Aydın net konuştu: Ülkenin..
    10. Ünlü tarihçi Kemal Karpat’ın hayatını..
    11. Turkcell, GSMA'daki yerini aldı
    12. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    13. Zeybekci, illet ittifakını tedirgin..
    14. İstanbul Havalimanı’na istihdam yağmuru
    15. Dünya Superbike Şampiyonası
    16. Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes'..
    17. Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
    18. Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde
    19. Mimar Sinan’ın zihniyet dünyası
    20. Üreticiye alım garantili ürün desteği
    21. Büyükşehir’den her yaşa tiyatro
    22. Bozbey: "Gençlerin işsizliğiyle..
    23. ’Gelin Ahi Olalım İşleri Kolay..
    24. Bozbey’den amatör spor kulüplerine..
    25. İstanbul’da kartpostallık kar..
    26. “Eyüpsultan’a güç katmaya geliyoruz”
    27. Dışı kilise içi kütüphane
    28. Sisi Kral Selman'la görüştü! "En üst..
    29. Bu yöntem dünyada ilk kez Trabzon’da..
    30. Yurtta hava durumu
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın